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Военкор Шестаков рассказал о согласовании материалов, снятых в Курской области

Военкор Шестаков рассказал о согласовании материалов, снятых в Курской области

В Курской области неспокойно даже в тылу. Военный корреспондент 360.ru Антон Шестаков после поездки в регион рассказал ведущей Регине Ореховой, что происходит на линии боевого столкновения, и напомнил, почему материалы «из-за ленточки» нельзя выпускать в эфир с колес.

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