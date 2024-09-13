Военкор Шестаков рассказал о согласовании материалов, снятых в Курской области

В Курской области неспокойно даже в тылу. Военный корреспондент 360.ru Антон Шестаков после поездки в регион рассказал ведущей Регине Ореховой, что происходит на линии боевого столкновения, и напомнил, почему материалы «из-за ленточки» нельзя выпускать в эфир с колес.