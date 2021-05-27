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Впервые в истории Кубка Либертадорес матч турнира обслужит женская бригада арбитров

Впервые в истории Кубка Либертадорес матч турнира обслужит женская бригада арбитров

Матч между аргентинским клубом "Дефенса и Хустисия" и "Индепендьенте дель Валье" из Эквадора, который состоится в ночь на 28 мая по московскому времени, станет первым в истории Кубка Либертадорес, в котором будут судить исключительно женщины.

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