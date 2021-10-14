smi.today

1 646 подписчиков

Британия поставит Украине военные корабли и ракетное вооружение

Британия поставит Украине военные корабли и ракетное вооружение

Ракетное вооружение и два тральщика будут поставлены Великобританией Украине, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко 14 октября в интервью телеканалу «Дом».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх