Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльфено4ек Чумазикова
    Вот спасибо! Щас заставлю милого это перечитать, а то он вечно посмеивается над моей привычкой держать все продукты в...Враги, а не сосед...
  • Неизвестно Неизвестно
    Докатились, в приметы верим)))Четверговая соль ...
  • Grandad
    Это как соотносится с кефиром из наших магазинов?Американцы распро...

Клинический феномен: «шарик» под мышкой у мужчины оказался метастазом несуществующего рака

Клинический феномен: «шарик» под мышкой у мужчины оказался метастазом несуществующего рака

Врачи Центральной городской клинической больницы № 3 в Екатеринбурге, куда обратился мужчина, провели ему УЗИ и поняли: нащупанный пациентом «шарик» под мышкой — это увеличенный лимфоузел, причем с измененной структурой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх