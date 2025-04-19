Клинический феномен: «шарик» под мышкой у мужчины оказался метастазом несуществующего рака

Врачи Центральной городской клинической больницы № 3 в Екатеринбурге, куда обратился мужчина, провели ему УЗИ и поняли: нащупанный пациентом «шарик» под мышкой — это увеличенный лимфоузел, причем с измененной структурой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии