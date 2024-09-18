Москва и Ханой запускают проект по созданию Центра ядерной науки и технологий

Москва и Ханой готовы к реализации проекта по созданию Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, сообщил директор по международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Борис Арсеев в интервью РИА Новости.
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