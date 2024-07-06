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Вулин: Сербия не пойдет на введение антироссийских санкций

Вулин: Сербия не пойдет на введение антироссийских санкций

Сербия отказывается вводить антироссийские санкции, несмотря на давление Запада, и намерена сохранять право на самостоятельный выбор союзников на международной арене, заявил вице-премьер Александар Вулин.

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