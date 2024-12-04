«Растет и будет расти»: Набиуллина высказалась о потенциале российской экономики

Потенциал российской экономики растет и продолжит расти в 2025 году. С таким заявлением выступила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на полях инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» «Сотрудники Центрального Банка, экономисты, верят, что потенциал экономики растет и будет расти в следующем году.