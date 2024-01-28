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Москва представила проекты по цифровизации экологического контроля на форуме Smart Cities в Индии

Москва представила проекты по цифровизации экологического контроля на форуме Smart Cities в Индии

В Москве действуют автоматические системы онлайн-контроля выбросов. Все результаты измерений аккумулируются в электронном виде в информационной системе, которая обеспечивает качественную аналитику данных, автоматически готовит более 200 отчетов экомониторинга.

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