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За создание сайтов — двойников Росреестра теперь будут штрафовать

За создание сайтов — двойников Росреестра теперь будут штрафовать

В 2023 году вступили или еще вступят в силу сразу несколько нововведений, связанных с регистрацией недвижимости и получением сведений о нейКак напоминает телеграм-канал «Законы стройки», с 1 января электронные заявления о кадастровом учете и регистрации права собственности можно подавать без усиленной квалифицированной подписи, собственники недвижимости вправе получать информацию о лицах, зарегистрированных в их жилом помещении (бесплатно и без согласия прописанных), а сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно оплачивать одной квитанцией, а не двумя, как раньше.

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