Более тысячи должностей USAID упразднены

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о переводе всего персонала Агентства по международному развитию (USAID), за исключением руководителей и ключевых сотрудников, в оплачиваемый административный отпуск, а также об упразднении 1600 должностей в Соединенных Штатах.
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