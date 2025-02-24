Более тысячи должностей USAID упразднены

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о переводе всего персонала Агентства по международному развитию (USAID), за исключением руководителей и ключевых сотрудников, в оплачиваемый административный отпуск, а также об упразднении 1600 должностей в Соединенных Штатах.