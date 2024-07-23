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Избирательная комиссия Салехарда продолжает регистрацию кандидатов на выборах депутатов Думы города Салехарда

Избирательная комиссия Салехарда продолжает регистрацию кандидатов на выборах депутатов Думы города Салехарда

Территориальная избирательная комиссия города Салехарда по состоянию на 22 июля 2024 года в общей сложности зарегистрировала 24 кандидата на выборах депутатов городской Думы:  от Политической партии ЛДПР - Григораш Марина Валерьевна, Созонов Сергей Борисович, Вануйто Сергей Александрович, Смирных Елена Николаевна, Фаттаков Николай Хайритдинович;  от Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» - Вануйто Вадим Валерьевич, Аюпов Эдуард Маннурович, Куманёв Анатолий Сергеевич, Калашник Станислав Евгеньевич, Ярлыкапов Муртазали Муратказыевич;  от Политической партии КПРФ - Мицкевич Николай Андреевич, Ламдо Александр Александрович, Сядай Ольга Викторовна, Барабанов Данил Александрович, Архипов Дмитрий Геннадьевич.

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