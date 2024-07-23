Избирательная комиссия Салехарда продолжает регистрацию кандидатов на выборах депутатов Думы города Салехарда

Территориальная избирательная комиссия города Салехарда по состоянию на 22 июля 2024 года в общей сложности зарегистрировала 24 кандидата на выборах депутатов городской Думы: от Политической партии ЛДПР - Григораш Марина Валерьевна, Созонов Сергей Борисович, Вануйто Сергей Александрович, Смирных Елена Николаевна, Фаттаков Николай Хайритдинович; от Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» - Вануйто Вадим Валерьевич, Аюпов Эдуард Маннурович, Куманёв Анатолий Сергеевич, Калашник Станислав Евгеньевич, Ярлыкапов Муртазали Муратказыевич; от Политической партии КПРФ - Мицкевич Николай Андреевич, Ламдо Александр Александрович, Сядай Ольга Викторовна, Барабанов Данил Александрович, Архипов Дмитрий Геннадьевич.