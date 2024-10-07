Об этом говорят результаты опросов Большинство населения Соединенных Штатов не поддерживает оказание помощи Украине, об этом свидетельствуют и результаты опросов, сообщил РИА Новости активист из США Дэниел Ковалик при посещении Донбасса.
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