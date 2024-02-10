В Богородицке следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с убийством местного жителя

В Богородицке Тульской области следственный комитет возбудил уголовное дело по статье (убийство). В четверг, 9 февраля, в деревне Красный Посад Богородицкого района обвиняемая в ходе конфликта нанесла один удар ножом в область живота своего сожителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии