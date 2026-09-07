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Врачи Белорецкой ЦРКБ спасли пассажира, потерявшего сознание при полете в Египет

Врачи Белорецкой ЦРКБ спасли пассажира, потерявшего сознание при полете в Египет

Пассажир самолета из Уфы в Хургаду потерял сознание. Находившиеся на борту врачи из Белореченска оказали ему первую помощь и поддерживали состояние до прилета в пункт назначения.

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