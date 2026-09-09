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Регионы России

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Главный тренер «Трактора» пропустит матч с «Ак Барсом» из-за состояния здоровья

Главный тренер «Трактора» пропустит матч с «Ак Барсом» из-за состояния здоровья

Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Скотт Гордон не примет участия в сегодняшнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» из-за состояния здоровья.

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