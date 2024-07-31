В США заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР

Власти Соединенных Штатов оценивают возможность создания нового торгового пути для выхода стран Центральной Азии на мировые рынки в обход России и Китая, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О Брайен.
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