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Регионы России

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Роналду призывает пожизненно запретить фанатам «Аль-Таавуна» посещать стадионы

Роналду призывает пожизненно запретить фанатам «Аль-Таавуна» посещать стадионы

Криштиану Роналду выразил возмущение поведением болельщиков «Аль-Таавуна» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» (0:6) и призвал пожизненно запретить им посещать стадионы.

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