Аргументы недели

97 569 подписчиков

Yonhap: запущенная КНДР ракета в шестнадцать раз превысила скорость звука

Максимальная скорость ракеты, запущенной утром в воскресенье КНДР, составила 16 чисел Маха. Информированный военный источник в Сеуле сообщил, что снаряд в шестнадцать раз превысил скорость звука.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх