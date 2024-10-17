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Калужские новости

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В Калужской области приняли поправки в областной бюджет на 2024 год

В Калужской области приняли поправки в областной бюджет на 2024 год

На заседании Законодательного Собрания Калужской области приняли поправки в областной бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годовНа заседании Законодательного Собрания Калужской области приняли поправки в областной бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

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