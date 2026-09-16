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Причины и следствия разрыва дипломатических отношений между Алжиром и ОАЭ

Причины и следствия разрыва дипломатических отношений между Алжиром и ОАЭ

Продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА) постепенно способствует обострению внутрирегиональных межгосударственных противоречий, которое придает и без того пестрой региональной конфликтогенной картине новые краски.

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