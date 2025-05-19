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Токари против топ-менеджеров: Кто в России зарабатывает более 300 тысяч в месяц

Токари против топ-менеджеров: Кто в России зарабатывает более 300 тысяч в месяц

HR-специалист рассказал, работники каких специальностей получают зарплаты 300 тысяч рублей и выше.Заработной платой в 300 тысяч и более в России могут похвастаться токари высокого разряда, пилоты, стоматологи-имплантологи, топ-менеджеры и многие другие специалисты.

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