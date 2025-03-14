Как геомагнитная буря влияет на тело человека

Правда ли, что геомагнитные бури влияют на самочувствие и здоровье человека? Есть ли связь между вспышками на Солнце и числом инфарктов, инсультов, госпитализаций и самоубийств? Отвечает Тамара Бреус — доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Мы живем в магнитосфереНаша Земля обладает определенным магнитным полем.