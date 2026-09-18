Испания: Гражданин Великобритании погиб в результате наводнения, обрушившегося на Оливелью в каталонской провинции Барселона ночью 16-17 сентября после сильного дождя.
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