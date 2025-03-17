Легкой промышленности предоставят льготное лизинговое финансирование

РИА Новости/Кирилл Брага Действующий для малых обрабатывающих производств и предприятий из новых российских регионов механизм льготного лизингового финансирования распространят на всю легкую промышленность.
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