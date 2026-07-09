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МВД Казахстана открыло 59 постов на границе для контроля вывоза ГСМ

МВД Казахстана открыло 59 постов на границе для контроля вывоза ГСМ

Министерство внутренних дел Казахстана открыло 59 полицейских постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу для пресечения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов, сообщило ведомство 9 июля на портале Polisia.

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