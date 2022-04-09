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Дмитриев заявил, что Сергеев и Алберто не готовы играть на уровне «Зенита»

Дмитриев заявил, что Сергеев и Алберто не готовы играть на уровне «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Дмитриев поделился ожиданиями перед матчем петербуржцев против грозненского «Ахмата» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

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