Дмитриев заявил, что Сергеев и Алберто не готовы играть на уровне «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Дмитриев поделился ожиданиями перед матчем петербуржцев против грозненского «Ахмата» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
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