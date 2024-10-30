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Российские операторы мобильной связи собираются повысить в 2025 году стоимость тарифов на 10-15%

В наступающем 2025 году подавляющее большинство отечественных телекоммуникационных компаний (не менее 95%), предоставляющих населению услуги мобильной связи, платного телевидения и телефонии, а также домашнего интернета намерены поднять тарифы за оплату.

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