«Тампа» обыграла «Филадельфию» со счётом 4:1 в матче регулярного НХЛ

«Тампа» выиграла домашний матч регулярного чемпионата НХЛ у «Филадельфии» со счётом 4:1. На 17-й минуте нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт открыл счёт, а на 21-й минуте его партнёр по команде форвард Понтус Хольмберг удвоил преимущество хозяев.
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