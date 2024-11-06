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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о «Спартаке»: «Состав сбалансировали, усилились, показывают красивый хоккей. Единственное, надо улучшить игру в обороне»

Команда под руководством Алексея Жамнова занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 22 матчах.

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