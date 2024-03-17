Предсказание о дате окончания СВО: Всё видно на 48-й секунде видео

Созданный нейросетью ролик успел не единожды облететь русский сегмент интернета и вернуться обратно. Помимо живописных видов новых регионов и футуристичных построек, в видео нашлось место и предсказаниям – на одно из них пользователи сети обратили особое внимание.
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