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Мировое обозрение

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В России приступили к проектированию атомных подлодок пятого поколения

В России приступили к проектированию атомных подлодок пятого поколения

В России официально стартовало проектирование атомных подводных лодок пятого поколения. Главком ВМФ Александр Моисеев подтвердил: программа утверждена, и речь идет сразу о двух типах — стратегических ракетоносцах и многоцелевых «охотниках».

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