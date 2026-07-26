В России приступили к проектированию атомных подлодок пятого поколения

В России официально стартовало проектирование атомных подводных лодок пятого поколения. Главком ВМФ Александр Моисеев подтвердил: программа утверждена, и речь идет сразу о двух типах — стратегических ракетоносцах и многоцелевых «охотниках».
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