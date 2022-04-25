Мировое обозрение

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Макрон победил на выборах президента Франции

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон победил во втором туре выборов. Он набрал 58,55% голосов, кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен — 41,45%, следует из данных МВД Франции.

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