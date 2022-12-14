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Агуэро о Месси на ЧМ-2022: «Лео с каждым разом играет все лучше, и это невероятно»

Агуэро о Месси на ЧМ-2022: «Лео с каждым разом играет все лучше, и это невероятно»

Серхио Агуэро высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2022. Накануне форвард сборной Аргентины забил гол и сделал результативный пас в матче 1/2 финала с Хорватией (3:0).

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