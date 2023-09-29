Контингент желающих воевать в последние месяцы стал другим

Валентина Э Мальчики наши родненькие, только берегите себя! Помните, что это не игра в "войнушку". Возвращайтесь живыми к своим родителям, братьям и сестрам, к женам и детям, к любимым девушкам! Вы нам нужны и в мирное время.

Дмитрий Алиев Кадрированные части в мирное время имели сокращённый штат, достаточный для "обслуживания войскового хозяйства", по военному времени развёртывались до полного штата. Содержать ВСЕ части в полном составе не было никакой необходимости а не потому что не хватало людей.