"Вагнер" возвращается под Бахмут? МК Отзвук «бахмутской мясорубки»: на Западе подтвердили возвращение «вагнеров» Бойцы группы «Вагнер» вернулись под Бахмут (Артемовск), но уже в новом качестве.
Контингент желающих воевать в последние месяцы стал другим
Комментарии
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Валентина Э
Мальчики наши родненькие, только берегите себя! Помните, что это не игра в "войнушку". Возвращайтесь живыми к своим родителям, братьям и сестрам, к женам и детям, к любимым девушкам! Вы нам нужны и в мирное время.
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8 час.
Дмитрий Алиев
Кадрированные части в мирное время имели сокращённый штат, достаточный для "обслуживания войскового хозяйства", по военному времени развёртывались до полного штата. Содержать ВСЕ части в полном составе не было никакой необходимости а не потому что не хватало людей.
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8 час.
Александр Погребниченко
Служил в СТРОЙБАТЕ. "Рисовые батальоны". Горжусь! Уссурийск помнит нас. После нас там осталась музыкальная школа, два завода, здания жилищной инфраструктуры и др. Считаю - "Войска всякие нужны, войска всякие важны".
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4 час.
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