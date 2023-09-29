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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Контингент желающих воевать в последние месяцы стал другим

Контингент желающих воевать в последние месяцы стал другим

"Вагнер" возвращается под Бахмут? МК Отзвук «бахмутской мясорубки»: на Западе подтвердили возвращение «вагнеров» Бойцы группы «Вагнер» вернулись под Бахмут (Артемовск), но уже в новом качестве.

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Комментарии
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Валентина Э
Мальчики наши родненькие, только берегите себя! Помните, что это не игра в &quot;войнушку&quot;. Возвращайтесь живыми к своим родителям, братьям и сестрам, к женам и детям, к любимым девушкам! Вы нам нужны и в мирное время.
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8 час.
Дмитрий Алиев
Кадрированные части в мирное время имели сокращённый штат,  достаточный для &quot;обслуживания войскового хозяйства&quot;, по военному времени развёртывались  до полного штата. Содержать ВСЕ части в полном составе не было никакой необходимости  а не потому что не хватало людей.
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8 час.
Александр Погребниченко
Служил в СТРОЙБАТЕ. &quot;Рисовые батальоны&quot;. Горжусь! Уссурийск помнит нас. После нас там осталась музыкальная школа, два завода, здания жилищной инфраструктуры и др. Считаю - &quot;Войска всякие нужны, войска  всякие важны&quot;.
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4 час.

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