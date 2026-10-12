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Регионы России

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«Спартак» откроет памятник Никите Симоняну перед матчем с «Рубином»

«Спартак» откроет памятник Никите Симоняну перед матчем с «Рубином»

Генеральный директор клуба «Спартак» Сергей Некрасов объявил, что перед домашним матчем 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина», который состоится 18 октября на стадионе красно-белых, будет открыт памятник Никите Симоняну.

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