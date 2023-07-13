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ТМК готова участвовать в формировании новых принципов взаимодействия вузов, бизнеса и регионов

ТМК готова участвовать в формировании новых принципов взаимодействия вузов, бизнеса и регионов

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) поддерживает запрос бизнеса на формирование новых принципов взаимодействия вузов, бизнеса и регионов и готова принять участие в их отработке.

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