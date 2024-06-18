AMD: дата-центры остаются для компании основным источником прибыли Финансовы...

AMD: дата-центры остаются для компании основным источником прибылиФинансовый директор AMD Жан Ху (Jean Hu) в ходе конференции для инвесторов Nasdaq в Лондоне сообщила о том, что решения для ЦОД остаются для компании основным источником прибыли, несмотря на бум ИИ.