Новая статья: Обзор и тест PCCooler RZ820 BK: царь-кулер Мегаогромный и тяжелый проце...

Новая статья: Обзор и тест PCCooler RZ820 BK: царь-кулерМегаогромный и тяжелый процессорный кулер для самых горячих процессоров: что он собой представляет и как реально справится с охлаждением многоядерного процессора? И вообще, стоит ли ставить на процессор кулер с такой компоновкой и массой? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в сегодняшнем материале источник#Обзор.