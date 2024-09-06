СМИ: Барриос и Соболев обсудили драку в матче Кубка России

Конфликта между игроками нет Новичок петербургского «Зенита» Александр Соболев, ранее игравший за «Спартак», и хавбек сине-бело-голубых Вильмар Барриос провели личный разговор на тему драки, произошедшей между клубами после матча Кубка России в ноябре 2022 года (0:0, 4:2 пен.
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