На НТМК обновят коксовую батарею №10, чтобы снизить нагрузку на экологию города

ЕВРАЗ НТМК приступает к техническому перевооружению коксовой батареи № 10. Это позволит снизить нагрузку на окружающую среду, повысить эффективность производства кокса и улучшить условия труда работников.
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