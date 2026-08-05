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Царьград

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Губернатор Хинштейн сообщил о жертвах атаки беспилотника в Козыревке

Губернатор Хинштейн сообщил о жертвах атаки беспилотника в Козыревке

Александр Хинштейн сообщил о трагических последствиях удара украинского беспилотника в селе Козыревка, Курская область: погиб 57-летний мужчина, ещё семеро получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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