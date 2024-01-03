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Чанов о вызове вратаря Саррафа в сборную Сирии: «Показатель работы школы ЦСКА. Сыграет на Кубке Азии – будет недоступен для сборной России»

Чанов о вызове вратаря Саррафа в сборную Сирии: «Показатель работы школы ЦСКА. Сыграет на Кубке Азии – будет недоступен для сборной России»

«Это приятная новость. Но если он сыграет на Кубке Азии за Сирию, то будет недоступен для сборной России.

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