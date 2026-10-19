В Тверской области подвели итоги профилактических мероприятий «Пешеход» и «Пешеходный переход». Госавтоинспекция Тверской области завершила профилактическое мероприятие «Пешеход», «Пешеходный переход», направленное на предупреждение дорожно‑транспортных происшествий с участием пешеходов.
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