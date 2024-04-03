Путина просят лишить звания Народного артиста Филиппа Киркорова

Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста.
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