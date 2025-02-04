Посол Андреев заявил о намерении Польши изъять объекты недвижимости России

Власти Польши претендуют на несколько объектов недвижимости, которые принадлежат России.Как сообщил посол России в Польше Сергей Андреев, Польша намерена изъять несколько объектов недвижимости, которые принадлежат России.
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