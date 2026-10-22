Астана требует от Москвы вернуть казахстанцев с СВО, а Ермек Тайчибеков сам просится на фронт, но Россия бездействует Если политики собрались строить Русский мир, нужно быть последовательными Сергей Аксёнов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Селезнев Ситуация вокруг требования Астаны к Москве вернуть с фронта домой казахстанцев, подписавших контракт на участие в СВО, продолжает развиваться.
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сперва пусть отработают выплаченрые гонорары...
Казахи нам не братья! Чем Казахстан нам помог?
Какая разница из какой страны наемник, если он подписал контракт, то он обязан воевать или вернуть все затраты на его подготовку и выплатить огромный штраф или отработать все деньги в трудовых лагерях.
Люди сами делают такой свой выбор.
Пусть вернут все до последнего рубля, потраченного на них и - свободны.
Ви ичито …..??? Отдельные челы из «свободного Казахстана»😂 делаете в России , коль заявляете, что не «владеете» русским языком? И в то же время прикинувшись не бельмеса в Русском языке- пишите на нем же свою биографию! К тому же: Гражданин Казахстана может подписать контракт на военную службу в Вооруженных Силах РФ для участия в СВО, обратившись в официальный пункт отбора на контрактную службу на территории России. Согласно : Необходимые документы
* Паспорт гражданина Республики Казахстан.
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* Военный билет (документ воинского учета).
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* Миграционная карта, подтверждающая
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* ЗАПОЛНЕННАЯ АНКЕТА И СОБСТВЕННОРУЧНО НАПИСАННАЯ АВТОБИОГРАФИЯ
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* Копии документов об образовании Так вот СВЕТИТ тем «НЕДАЛЕКИМ»( в смысле, как говорили в СССР- умственно отсталым и не бильмес в Русском языке! ДЖБИЛЫ грозит «вам» - небо в решеточку на родине в РК!!!
Казахстан(Токаев) сам рад любой ссоре с Россией....
Стоило бы обменять Ермека Тайчибекова на парочку этих "обманутых" . По крайней мере это будет справедливо, ведь мы всегда гордились тем, что русские СВОИХ не бросают.А Ермек свой, хоть и гражданин Казахстана. А если остальные, подписавшие контракт, получили выплаты, то, извините, утром деньги, вечером стулья.
Кому то очень хочется поссорить Россию с Казахстаном.