Депутат ГД Водолацкий: Трамп проводит колониальную политику в отношении Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью Дума ТВ прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности продолжить поддержку Украины в обмен на доступ к полезным ископаемым.
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