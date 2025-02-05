Депутат ГД Водолацкий: Трамп проводит колониальную политику в отношении Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью Дума ТВ прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности продолжить поддержку Украины в обмен на доступ к полезным ископаемым.