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Ольга Орлова отреагировала на новости о брошенной новорожденной дочери

Ольга Орлова отреагировала на новости о брошенной новорожденной дочери

Певица и телеведущая Ольга Орлова ответила хейтерам, которые жестко раскритиковали ее из-за того, что она улетела в Сочи на день рождения Ксении Бородиной без новорожденной дочери.

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