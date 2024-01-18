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Intel 300 оказался слишком слабым процессором Новый процессор Intel 300 представляе...

Intel 300 оказался слишком слабым процессором Новый процессор Intel 300 представляе...

Intel 300 оказался слишком слабым процессоромНовый процессор Intel 300 представляет собой достаточно странную модель в серии настольных процессоров 14-го поколения компании Intel – многие после анонса нового поколения чипов решили, что это слишком слабое решение.

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