Intel 300 оказался слишком слабым процессором Новый процессор Intel 300 представляе...

Intel 300 оказался слишком слабым процессоромНовый процессор Intel 300 представляет собой достаточно странную модель в серии настольных процессоров 14-го поколения компании Intel – многие после анонса нового поколения чипов решили, что это слишком слабое решение.
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