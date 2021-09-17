Дальнобойный «убийца» С-400 или рядовая модернизация HARMа с посредственными обновлениями. Что сокрыто в AGM-88G

Информация об осуществлении успешных летных испытаний на тихоокеанском полигоне близ АвБ Пойнт-Мугу опытного экземпляра перспективной дальнобойной противорадиолокационной ракеты AGM-88G AARGM-ER с узла подвески палубного многофункционального истребителя F/A-18F ВМС США во мгновение ока превратилась в непаханое поле деятельности для многочисленных отечественных военных экспертов и обозревателей, пустившихся во все тяжкие – в прогнозировании эффективности данных изделий в случае их вероятного боевого применения против калининградской и крымской противовоздушных зон ограничения и воспрещения доступа и маневра A2/AD, возведенных смешанными зенитно-ракетными группировками на основе ЗРП С-300ПМ2/400, а также самоходных войсковых ЗРС средней и большой дальности «Бук-М2» и С-300В4.